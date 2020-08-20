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На Пустомитівщині 19-річна дівчина захворіла на ботулізм

Ольга Денисяка

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До Пустомитівської центральної районної лікарні з діагнозом ботулізм госпіталізували 19-річну дівчину, яка вживала в’ялену рибу. Наразі її стан тяжкий. Про це на сторінці у Facebook повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, передає Львівський портал.

 

«Захворіла 19-річна дівчина, яка споживала в’ялену рибу. На наступний день після ласування виникла сухість в ротоглотці, порушення зору, далі порушення ковтання і дихання. Зараз її рятують у Пустомитівській ЦРЛ. Введено антитоксин протиботулінічний гептавалентний. Стан важкий», – повідомила Наталія Тімко.

Лікар зауважила, що зазвичай клінічні прояви ботулізму починаються через 36 годин.

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«Першими симптомами є загальна слабкість, головний біль, відчуття «туману» або «сітки» перед очима та подвоєння в очах. Потім наступає параліч м’язів язика, гортані, що може призвести до смерті. Температура тіла може бути нормальною або навіть зниженою», – додала епідеміологиня.

Зазначимо, ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків. Водночас, ботулізму у більшості випадків можна уникнути, дотримуючись простих харчових правил.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’яса, риби, рідше овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в’ялені або копчені  продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Симптоми ботулізму:

  • порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,
  • сильно виражена сухість у роті,
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,
  • запаморочення,
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

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