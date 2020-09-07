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Поляк на вантажівці насмерть збив велосипедиста у Шегинях

Соломія Головіна

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У с. Шегині Мостиського району 62-річний водій вантажівки, який є громадянином Польщі, наїхав на 63-річного місцевого мешканця на велосипеді. Внаслідок ДТП постраждалий загинув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Аварія сталася 6 вересня на автодорозі М11 «Львів-Шегині».

«Водій вантажного автомобіля марки «Сканія», громадянин РП, мешканець м. Жешув 1958 року народження, в с. Шегині Мостиського району, здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця с. Шегині 1957 року народження», – зазначають у департаменті цивільного захисту.

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Як зазначають у поліції Львівщини, іноземець, рухаючись автодорогою «Львів-Шегині», здійснив наїзд на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку.  Постраждалий загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочині у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті,  до восьми років  позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, досудове розслідування триває.

 

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Фото: поліція Львівщини

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