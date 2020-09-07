Поезія та музика non-stop. Найочікуваніша ніч на 27 BookForum пройде у режимі онлайн

Однією з головних фестивальних атракцій 27 BookForum стане «Ніч поезії та музики non-stop». Цей захід можна спостерігати за допомогою онлайн-трансляції, котра відбуватиметься 19 вересня з 21:00. Про це інформують організатори події.

Традиційно «Ніч поезії та музики non-stop» творитимуть виступи поетів з усього світу й концерти українських гуртів.

Дійство відбуватиметься онлайн на сайті bookforum.ua. Це вечірка нового формату, яку «можна взяти з собою» — компанія близьких друзів чи занурення у поезію і музику наодинці, колонки чи навушники для прихильників і прихильниць тусівок тихого формату, вірші з усього світу й виступи українських гуртів до самого рання.

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Унікальний формат та незабутня атмосфера зробили «Ніч поезії та музики non-stop» однією з найвідвідуваніших подій фестивалю. Цього року за підтримки Українського культурного фонду вхід на онлайн-концерт безкоштовний для всіх охочих.

Серед іноземних авторів — учасниці поетичної платформи Versopolis Шагін Бурджу (Швеція), Гелен Айворі (Велика Британія), Таня Гамберленд (ПАР/Італія), Дебора Вукушич (Іспанія), а також британський поет і перформер Кейс Джаретт.

Серед українських — поет Юрій Іздрик, поет, перекладач Остап Сливинський, поетеса, режисерка Ірина Цілик, поетеса, перекладачка Маріанна Кіяновська.

Line-up Ночі поезії та музики non-stop

Kurs Valüt — музичний EBM/synth-pop проєкт з Дніпра, заснований Євгенієм Гордєєвим у 2017 році. Гурт називають вивченням поп-ферменту, спробою винайти якесь незвичне музичне і текстове рішення.

Ragapop — це Руслана Хазіпова та Ганна Нікітіна з гурту Dakh Daughters та Антон Очеретяний. Разом вони створюють брудну експериментальну музику. Цього літа Ragapop випустив дебютний EP «Сяся», побудований на текстах Івана Франка, а також музичне відео на головну пісню альбому

Ofliyan — вірменсько-український дует. Музиканти прагнуть зберегти ідентичність, змішуючи сучасний арт-поп із елементами східної етніки, додаючи відверті тексти українською та російською мовами. Для Катерини Офліян та Ігоря Бирюченка (exYEYO) стало доброю традицією кожні кілька років повністю змінювати форму існування. Цього разу музиканти вирішили проявити своє вірменсько-циганське коріння і додати в музику трохи магії дудука і перкусії. Пісні Ofliyan – про свободу жінки від прийнятих патріархальних стереотипів, про любов, про самотність і про опір трендам скрізь і в усьому.

The Unsleeping – український гурт з корінням в Умані. Це Женя Мороз (vocal), Назар Слободяник (guitar), Діма Лєвченко (bass), Іван Смірнов (guitar) та Саша Олійник (drums). Грають інді/альтернативний рок. Їхній міні-альбом «Deviatve» отримав премію «Золотий фазан» музичного журналу Liroom як найкращий інді-альбом 2018 року.

СТАСІК

Альтер-его Анастасії Шевченко, яка показує, що українська поп-музика може бути незручною, болючою, травмованою, небезпечною, чесною і красивою одночасно (с). Раніше артистка грала у театрі «ДАХ». Як медик-стрілець воювала проти Росії на Сході. Веде на UA:Суспільне програму «Культурна афіша здорової людини».

Як відомо, з 16 до 20 вересня BookForum у Львові проведе перший онлайн-фестиваль. З програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

Львівський портал повідомляв, що у 2020 році скасували книжковий ярмарок «Форум видавців у Львові», який мав відбутися в онлайн-форматі.