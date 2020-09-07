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На Мостищині 25-річний молодик дерев’яною палицею ледь не вбив односельчанина

Вероніка Рой

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У Мостиському районі затримали 25-річного хлопця, котрий наніс тяжкі тілесні ушкодження односельчанину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інцидент трапився 5 вересня з сіл Мостиського району. Між двома чоловіками, односельчанами віком 25 та 45 років, виникла сварка. Згодом вона переросла у бійку, під час якої молодший завдав старшому кількох ударів по голові дерев’яною палицею, спричинивши йому тяжкі травми. Обоє чоловіків перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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Медики діагностували у потерпілого черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, інші ушкодження та госпіталізували його у реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція

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