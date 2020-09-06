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МОЗ оновило механізм надання допомоги пацієнту з підозрою на COVID-19

Вероніка Рой

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У Міністерстві охорони здоров’я оновили механізм надання допомоги пацієнту з підозрою на коронавірус. Про це інформує пресслужба МОЗ.

 

При появі симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов‘язаний діяти за затвердженим МОЗ алгоритмом та прийняти рішення про подальше лікування хворого.

Так, першу пацієнт звертається до свого сімейного лікаря. Далі він консультує людину телефоном та вирішує, чи потрібна госпіталізація. За необхідності лікар приїде до пацієнта.

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Далі можливий виклик мобільної бригади, яка візьме у пацієнта зразки для тесту на коронавірус. У разі підтвердження COVID-19 – надання медичної допомоги хворому.

Якщо людина не має свого сімейного лікаря, вона може звернутися за допомогою, зателефонувавши на обласну гарячу лінію з питань коронавірусу.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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