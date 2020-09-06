Майже половина українців проти повернення до жорсткого карантину

47% українців не підтримують повернення до жорсткого карантину під час можливої другої хвилі епідемії. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Як зазначають соціологи, половина опитаних очікують нову хвилю епідемії коронавірусу восени-взимку цього року, водночас близько 40% – не очікують і 11% – не змогли відповісти. Також 46% вважають, що влада повинна знову запровадити жорсткі карантинні заходи під час можливої другої хвилі епідемії, але при цьому стільки ж – 47% – так не вважають. Ті, хто очікує настання другої хвилі, більше вважають за необхідне впровадження карантинних заходів, однак і серед них – третина проти цього.

Згідно із результати опитування, 43% українців часто слідкують за новинами про коронавірус, ще 21% інколи слідкують та 18% рідко слідкують за новинами про коронавірус. Натомість взагалі не цікавляться – 17%.

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Найчастіше отримують інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні з національного телебачення (60%) та Інтернет сайтів (51%). Через Facebook отримують інформацію 26%, від родичів, близьких, знайомих – 17%, YouTube – 14%, Telegram-канал та Вайбер-спільноту Коронавiрус-iнфо – 13%, радіо, пресу, Instagram, та офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я – 8-12%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Терміни проведення: перша хвиля: 14-19 липня 2020 р., друга хвиля: 15-25 серпня 2020 р. Вибіркова сукупність в обох хвилях по 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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