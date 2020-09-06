Декілька вулиць у Залізничному районі протягом тижня не матимуть гарячої води

Через ремонтні роботи декілька вулиць у Залізничному районі протягом тижня будуть без гарячого водопостачання. Про це інформує пресслужба міськради Львова.
Так, з 9.00 год. 7 вересня проводитимуться ремонтні роботи у котельні на вул. С. Петлюри, 4а. Відтак до 12 вересня 18 год. не буде подаватися гаряче водопостачання до кількох будинків Залізничного району.
Зокрема, без гарячої води будуть такі вулиці:
- вул. Кульчицька, 1−16в;
- вул. Виговського, 39−65(непарні);
- вул. Любінська, 89−107(непарні);
- вул. С. Петлюри, 2−31;
- вул. Садова, 27а;
- вул. Чуваська, 29.
Вероніка Рой