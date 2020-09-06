7-річна мешканка Турківщини потрапила у реанімацію через укус змії

На Турківщині 7-річна дівчинка опинилася на лікарняному ліжку через укус змії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, 5 вересня близько 15:15 год. 7-річна дівчинка потрапила у реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні через укус змії. Плазун вкусив дитину у праве стегно.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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