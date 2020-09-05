У Львові стартував «Молодвіж»

У суботу, 5 вересня, на території !FestRepublic відбулася церемонії відкриття цьогорічного масштабного всеукраїнського молодіжного заходу «Молодвіж NOT. Wasted». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід буде проходити протягом 24 годин. Фестиваль матиме дуже насичену програму, яка поєднана однією концепцією: втрачено чи не втрачено цей 2020 рік.

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«Молодь почала цей рік того, що напланувала собі багато класних драйвових і двіжових речей, але із зрозумілих причин всі плани наламались. Зараз головне питання, чи запуститься знову вир життя, вир громадянського суспільства, вир молодіжних ініціатив. На «Молодвіжі» ми власне й підніматимемо ці питання в руслі цінностей, важливостей, можливостей», – розповів головний координатор «Молодвіжу» Олег Малець.

Кожний з напрямків #молодвіжної_філософії зосереджується на обговорення певних проблем, що турбують молодіжне ком’юніті в Україні. Коротко про кожний із них:

#молодвіж_важливості – про мережевий детокс, людину під інстафільтром, інформаційну гігієну, корпуцію і боротьбу з нею, секс і здорову сексуальність, здоровий глузд та активних громадян навколо нас.

ТОП-подія: 16:00. Локація: клуб. Тема: «Не паніка, а здоровий глузд». Гості: Володимир Беглов та Уляна Супрун.

#молодвіж_цінності – про молодіжні стратегії, цінності різних поколінь, права молодої людини і їх мутація під час карантину, громадське суспільство та активізм, онлайн-волонтерство.

ТОП-подія: 12:00. Локація: 10 корпус. Тема: «…не є законними…» Гості: Сергій Стерненко, Олександра Матвійчук, Станіслав Безушко, Світлана Хилюк.

#молодвіж_можливості – про бізнес під час карантину, маркетинг у соцмережах, блогерство і соцмережі та подорожі світом.

ТОП-подія: 17:00. Локація — дах. Тема: «Ну прям дуже відверто: А.І. Садовий і Джеральд Естрада». Гості: мер Львова Андрій Садовий і тупо крінж Джеральд Естрада.

#молодвіж_шаленості -– про успішний успіх, про музичну та літературну кар’єру. Тут також будуть перегляд та обговорення фільмів, патюні, концерт, стендапи, настільні ігри та масова руханка.

ТОП-подія: 15:00. Локація: пірс. Тема: «Уявна уявність про музичний світ, пошук себе, успіх, славу і рок-н-рол. ПЕРЕДПРОДАЖ нового роману «Рок-н-рол». Гість: Сергій Мартинюк.

Фото: ЛМР, Молодвіж