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ТОП-15 найпопулярніших імен дитячих імен на Львівщині у 2020 році

Вероніка Рой

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Головне управління статистики у Львівській області оприлюднило ТОП-15 найпопулярніших імен за 6 місяців 2020 року, якими називали дітей на Львівщини. Так, серед лідерів — Максим та Софія, передає Львівський портал.

 

Найпопулярнішими іменами серед дівчаток у Львівській області були: Софія, Анна, Вікторія, Анастасія, Вероніка, Емілія, Яна, Дарина, Єва, Соломія, Соломія, Злата, Марія, Мілана, Марта, Діана.

Серед хлопчиків у лідерах були імена: Максим, Матвій, Данило, Артем, Давид, Владислав, Дем’ян, Олександр, Тимофій, Марко, Денис, Юрій, Андрій, Святослав, Дмитро.

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За даними управління статистики, у січні-червні 2020 року на Львівщині народилось 9 983 немовляти, що на 618 дітей (на 5,8%) менше порівняно з аналогічними періодом 2019 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському (106 осіб на 10 тис. населення) та Сколівському (97 осіб на 10 тис. населення) районах, найнижчий – у Моршині (34 особи на 10 тис. населення) та Новому Роздолі (41 особа на 10 тис. населення).

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