У центрі Львова митник під наркотиками збив поліцейського

У середу, 2 вересня, водій автомобіля Range Rover двічі порушив правила дорожнього руху у центрі Львова та згодом наїхав на велопатрульного. Водієм виявився 36-річний працівник Галицької митниці Дмитро Семеряк, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Про це на сторінці у Facedook повідомили активісти Pitbull Lviv, передає Львівський портал.

За даними ZAXID.NET, водій автомобіля Range Rover виїхав з вул. Рилєєва, де організовано односторонній рух, та повернув на вул. Матейка. Відтак він двічі порушив вимоги дорожнього знаку «В’їзд заборонено». Коли автомобіль ненадовго призупинився, велопатрульний встиг повідомити водієві про вчинене порушення та попросив його зупинитися. Однак 36-річний мешканець Львівщини не відреагував і продовжив рух.

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Коли на вул. Дорошенка він призупинився в потоці автомобілів, велопатрульний знову під’їхав до нього і дав вказівку зупинитися. Через відчинене вікно свого авто водій сказав, що не зупиниться, а потім різко рушив з місця та заднім колесом здійснив наїзд на велопатрульного.

У результаті постраждалого патрульного забрала «швидка» із травмою ноги. Також внаслідок наїзду було пошкоджено велосипед.

Згідно з висновком медиків, водій Range Rover перебував у стані наркотичного сп’яніння. Тепер митнику загрожує відповідальність одразу за кількома статтями КУпАП – за невиконання вимог про зупинку, скоєння ДТП та керування автомобілем у нетверезому стані.

Активісти Pitbull Lviv заявили, що за кермом позашляховика, який вчинив наїзд на велопатрульного, був діючий працівник Галицької митниці Дмитро Семеряк.

Зазначимо, що мешканець селища Івано-Франкове Дмитро Семеряк працював начальником відділу на митних постах «Угринів», «Рава-Руська». На сьогодні обіймає на митниці посаду заступника начальника відділу експлуатації майна управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури. У щорічній декларації, вказує п’ять земельних ділянок, квартиру у Львові та автомобіль Skoda Octavia, 2006 року випуску. Його дружина володіє двома салонами краси у Львові. Автомобіль Range Rover у його декларації не вказаний. Як вдалося з’ясувати журналістам, Range Rover з номерним знаком ВС5555АС, 2014 року випуску, на якому їздить Дмитро Семеряк, офіційно зареєстрований на його 62-річного батька Михайла Семеряка. Вартість такої автівки на вторинному ринку – близько 65000 доларів США.

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Фото: ZAXID.NET