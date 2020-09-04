Судитимуть мешканця Жовківщини, що під час сварки позбавив зору чоловіка

До суду скерували обвинувальний акт стосовно мешканця Жовківщини, який під час сварки вдарив горнятком в обличчя чоловіка. Постраждалий втратив зір на одне око. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився цьогоріч наприкінці лютого в гуртожитку на вул. Яніса Райніса у Львові, де і проживали чоловіки. Тоді 29-річний мешканець Жовківщини вдарив жертву керамічним горнятком в обличчя земляку.

Удар був настільки сильний, що горнятко розбилося, а уламки пошкодили не лише обличчя потерпілого, а і рогівку та склеру ока з випадінням його оболонок. У результаті 28-річний постраждалий втратив зір на ліве око.

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Дії нападника кваліфікували за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). На цей час досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт прокурори скерували до суду. У разі доведення вини нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.