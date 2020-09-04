На Сихові чоловік посеред вулиці намагався зарізати себе кухонним ножем

3 вересня на вулиці Кавалерідзе у Сихівському районі Львова 41-річний чоловік намагався зарізати себе кухонним ножем. Перехожі викликали поліцію та швидку і чоловіка вдалось врятувати. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Про інцидент у поліцію повідомили перехожі, які побачили, як чоловік декілька разів вдарив себе ножем.

Коли правоохоронці приїхали на виклик, чоловік вже лежав на землі, а довкола були плями крові. Біля лівої руки лежав кухонний ніж.

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«Інспектори спробували перевернути чоловіка аби надати йому домедичну допомогу. Однак, він почав активно опиратися. Він не дав змоги йому допомогти і всіляко намагався зашкодити собі. Поліцейські переконалися, що критичних кровотеч не має і аби убезпечити його від самого себе, одягнули кайданки та зафіксували в лежачому положенні. У чоловіка було порізи на шиї та животі», – йдеться в повідомленні.

На місце події приїхали медики, які надали йому першу допомогу. Патрульні вирішили не залишати лікарів на одинці з агресивним 41-річним мешканцем Львівщини і лейтенант поліції разом з ними сів у карету швидкої допомоги. Тим часом напарник супроводив їх до лікарні.

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Фото: патрульна поліція