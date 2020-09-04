На Галицькій митниці викрили багатомільйонну корупційну схему

На Львівщині Служба безпеки України викрила посадовців митного поста «Городок», які організували корупційну схему ввезення автомобілів у нашу країну. Зокрема, зафіксовано оформлення вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин. Таким чином вони завдали державі збитків на майже 94 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Організували оборудку декілька службовців митного поста «Городок» Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур. Такою діяльністю вони займались впродовж декількох місяців 2020 року.

«Зафіксовано факт отримання зловмисниками хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин», – йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень.

Під час проведення 19-ти обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання організатора та інших фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, митнику – організатору групи – повідомлено про підозру, готується оголошення підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.

Тривають слідчі дії. Додатково встановлюється причетність ще інших посадовців митного поста та представників митно-брокерських структур до корупційної діяльності.

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Фото: СБУ