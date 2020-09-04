Між майже 600 учасниками АТО/ООС поділять 21 га землі біля Львова

Майже 600 учасників АТО/ООС зможуть отримати земельні ділянки, що розташовані на території між Львовом і Рясне-Руською. Відповідну ухвалу, яка врегулювала земельні питання із Рясне-Руською, прийняли під час сесійного засідання депутати Львівської міськради.

Як зазначає пресслужба ЛМР, йдеться про надання згоди на зміну меж земельної ділянки № 18, яка є у комунальній власності Рясне-Руської сільської ради та розташована в межах Львова.

Як пояснив директор департаменту містобудування Сергій Коровайник, процедура оформлення тривала декілька років. Тож тепер 589 учасників АТО зможуть отримати земельні ділянки. Йдеться про орієнтовно 21 га земель.

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Також мерія виділила бійцям гаражно-будівельного кооперативу «Десант» земельну ділянку на вул. Рахівській

«Мова йде про надання кооперативу бійців дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на вул. Рахівській. «Оскільки місто не має можливості надавати земельні ділянки учасникам АТО, свого часу було прийнято рішення дозволити їм створити низку гаражно-будівельних кооперативів, і місто готове певні ділянки під ці кооперативи дати для будівництва гаражів», – цитує пресслужба ЛМР Сергія Коровайника.

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