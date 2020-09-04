Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на реабілітацію хлопчику з ДЦП

Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на реабілітацію хворого на ДЦП 10-річного Артура Курило. Про це Львівському порталу повідомила мама хлопчика Алла Курило.

Як розповіла мама хлопчика, при народженні Артур отримав травму шиї. Лікарі виписали дитину з лікарні нібито цілком здорового. Втім незабаром жінка зауважила проблеми у розвитку дитини. У рік Артурові поставили діагноз «ДЦП».

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«На початку літа Артура прооперували у Польщі, адже під час спазмів він отримав вивих стегна та потерпав від сильного болю в усьому тілі. Зараз стан хлопця помітно покращився, але без подальшої реабілітації усе може повернутися назад або й погіршитись. Дуже просимо усіх допомогти зібрати кошти на реабілітацію», – зазначає Алла Курило.

Батько хлопчика помер чотири роки, тому допомогти не має кому. Відтак усіх небайдужих просять допомогти зібрати кошти на реабілітацію.

Реквізити

ПриватБанку 4149 4993 4425 1085 (Курило Алла Олександрівна).