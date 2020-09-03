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У міськраді Львова на COVID-19 захворіли 75 працівників. Більша половина вже одужала

Вероніка Рой

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За увесь період карантину у Львівській міській раді на коронавірусну інфекцію захворіли 75 працівників, з них 45 вже одужали. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

 

За його словами, у Ратуші працює 1643 людини. За весь період карантину захворіли 75 осіб це 1,8% від загальної кількості працівників. З них 45 вже отримали негативні результати ПЛР-тестування. Натомість 30 людей досі перебувають на лікарняному. Мер зазначив, що у міськраді на COVID-19 протестували 50% усіх працівників.

Зазначимо, через випадки коронавірусної інфекції у посадовців та депутатів міськради 20 серпня перенесли пленарне засідання сесії.

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Міський голова не вказав, чи були випадки захворювання серед посадовців міськради. Хоча раніше депутат ЛМР від «Солідарності» Петро Адамик повідомляв про близько 20 підтверджених випадків коронавірусу лишень у керівництва мерії, не кажучи вже про працівників міськради Львова.

Перенесену сесію міськради Львова проведуть у п’ятницю, 4 вересня, у приміщенні Шевченківської райадміністрації. На ньому депутати мають розглянути майже 500 питань.

Зазначимо, у період карантину через коронавірусну інфекцію вхід на засідання сесії Львівської міської ради обмежили. На ньому можуть бути присутні лише чиновники і посадовці. Усі охочі мають змогу спостерігати за пленарним засіданням через онлайн-трансляцію.

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