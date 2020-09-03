У Львові засудили чоловіків за крадіжки на 190 000 грн

У Львові засудили двох чоловіків за крадіжки на майже 190 тисяч гривень. Один з них проведе за ґратами 3 роки, інший – 3 роки і 7 місяців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про 45-річного та 52-річного раніше судимих за крадіжки львів’ян. Чоловіки в лютому і серпні 2018 року здійснили 2 крадіжки: на вул.Джона Ленона викрали газовий котел вартістю 14950 грн, а через пів року на вул.Богдана Хмельницького проникли в житло та викрали кошти і золоті вироби на загальну суму 174 578 грн.

В лютому цього року правоохоронцям вдалося їх знайти і затримати. З моменту затримання чоловіки перебували під вартою. Дії зловмисників кваліфіковано за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

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Прокурори Львівської місцевої прокуратури №2 довели вину грабіжників: один з них проведе за ґратами 3 роки, інший – 3 роки і 7 місяців (з врахуванням невідбутого покарання – коли чоловік уже перебував під вартою, його засудили за раніше скоєні злочини). Викрадені речі вилучили і вони будуть повернуті власникам.

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