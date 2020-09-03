У Львові стартує Майстерня міста: програма

Майстерня міста – відкритий майданчик для спільних дій мешканців заради розвитку Львова, власного району чи мікрогромади та актуальних дискусій про місто. Цьогорічна Майстерня міста відбудеться 24−30 вересня і пройде під слоганом: «Бо нам тут жити!». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, Майстерня у Львові відбудеться вдев’яте. Подію організовують КУ Інститут міста, проєкт GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні», створений у межах міжурядової співпраці України та Німеччини та громадська організація «Львівський блок».

Формат проведення Майстерні міста передбачає онлайн і офлайн заходи. Програма поділена на п’ять блоків. Зокрема:

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Розвиток міста:

презентація інтегрованої концепції розвитку міста;

дебати про смуги громадського руху;

розміщення карт мобільності у парку 700 річчя Львова, де можна буде позначити проблемні ділянки та вносити пропозиції покращення (дані лягають в основу роботи над удосконаленням мобільності в районі).

2. Культурне місто:

читання казок та творчі майстер-класи для дітей;

літературні читання;

Також буде створено робочу групу для напрацювання стратегії розвитку інфраструктури парку 700 річчя Львова.

3. Зелене місто:

майстер клас з виготовлення мурашиних будиночків;

запис подкастів про сортування сміття, зміни клімату та інші події на екологічну тематику.

4. Інклюзивне місто:

запис та публікація відео про етичне мовлення по відношенню до людей з інвалідністю;

обговорення особливостей сприйняття інформації людьми, що мають порушення слуху;

навчання базовим аспектам жестової мови.

5. Здорове місто:

лекції та вікторини на тему онкопревенції, першої медичної допомоги;

презентація урядової програми «Муніципальна няня».

У розважальній частині програми планується проведення квесту парком 700-річчя Львова для всіх охочих.

Окрім пізнавальних та розважальних заходів передбачений «твердий результат» – корисний для міста об’єкт, який нагадуватиме про Майстерню після її завершення. Це сцена і дощовий сад (від організації «ПЛАТО») у парку 700-річчя Львова, а також мурал у школі № 91.

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