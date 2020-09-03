Наступного тижня у Львові відбудуться Дні європейської спадщини

У Львові 11-13 вересня проходитимуть десяті Дні європейської спадщини. Протягом трьох днів відвідувачів чекатимуть 92 заходи із захоплюючими історіями про навчання минулих століть, освітні заклади, унікальні локації тощо. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Дні європейської спадщини – ініціатива Ради Європи, започаткована у 1991 році, яку Львів підхопив ще десять років тому. Ідея – «оживити спадщину» через проведення різноманітних заходів, зокрема, відкрити двері пам’яток, не доступних для огляду у звичайний період року.

Тема десятих Днів спадщини у Львові – «Спадщина і освіта: уроки, які варто повторити». Розвиток освіти у Львові відображає процес формування локальної ідентичності. Через освіту людина долучається до творення культурних цінностей та переосмислення спадщини свого регіону. Тож, під час ДЄС 2020 дізнаватимемось як пов’язані знання, традиції та навички, які визначають нашу місцевість. У такий спосіб, ми прагнемо переосмислити історію, сучасність та майбутнє освіти у ХХІ столітті.

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Із програмою заходів Днів європейської спадщини можна ознайомитися тут. Усі заходи є безкоштовними і базуються на ініціативі людей, яким небайдужа історія їхнього міста.

Кількість місць обмежена. Участь можлива лише за умови попередньої реєстрації. Реєстрація триватиме з 7 вересня 15:00 до 10 вересня 15:00 на сайті www.lviv.travel, а також за номером телефону +38 067 37 33 652.

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