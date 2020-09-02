За місяць у Львові виписали штрафів за паркування на півтора мільйона гривень

У серпні інспектори з паркування Львова склали понад 4 тисячі постанов на суму 1,5 млн грн, повідомляє Гаряча лінія міста, передає кореспондент Львівського порталу.

«Впродовж серпня на спецмайданчик було переміщено 45 автомобілів, опрацьовано понад 400 звернень мешканців міста», – повідомив керівник Управління безпеки міста Юрій Діль.

В Управлінні безпеки міста нагадують, що дотримання правил дорожнього руху, це збережені кошти та комфорт для інших учасників дорожнього руху.

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