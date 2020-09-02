На Золочівщині загорівся торф

Впродовж двох днів рятувальники гасили пожежу торфу на Золочівщині, яка виникла 30 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

30 серпня о 13:21 год. рятувальникам повідомили про те, що в с. Печенія Золочівського району виникла пожежа торфу на площі 1000 кв. м.

Впродовж 1 вересня пожежу торфу повністю ліквідували. До ліквідації горіння торфу залучалось 27 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

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Рятувальники просять дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи поблизу торфовищ.

Торф’яні пожежі відрізняються від решти пожеж тривалістю ліквідації та потенційною можливістю збільшення масштабів. У зв’язку з цим, для їх ліквідації потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін.

Складність гасіння таких пожеж полягає у тому, що горіння проникає у більш глибокі шари торфу. При підземних пожежах, вогню на поверхні ґрунту немає, лише інколи він пробивається з-під землі, але скоро зникає. Але разом з тим, виділяється дим, який стелиться по поверхні.

На такі пожежі не впливають ні вітер, ні добові зміни погоди, а горіння може тягнутися місяцями. Під загрозою опиняються не лише компоненти екосистеми, а й домівки людей, які межують із торф’яними полями. Запобігти торф’яним пожежам завжди легше, ніж їх загасити.

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