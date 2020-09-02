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На площі Ринок відкрили виставку про волонтерство

Ольга Денисяка

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У середу, 2 вересня, на площі перед міською Ратушею презентували виставку «Історія волонтерства Львова». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«На початку карантину ми міркували, як переформатувати нашу роботу так, щоб бути корисними для людей. Тоді з’явилась ідея спільно з Соціальними службами Львова зібрати волонтерів, які б розвозили продуктові набори потребуючим мешканцям міста. Наша робота тривала 4 місяці і продовжується зараз. Виставка створена для того, щоб через людські історії розповісти львів”янам про приклади добра, любові, взаємопідтримки»,– зазначив Олександр Николяк, керівник управління молодіжної політики.

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Молодіжний волонтерський центр функціонує досі. Тому всі охочі можуть долучитись до нього, звернувшись за інформацією на офіційну сторінку Управління молодіжної політики у фейсбуці.

Виставку «Історії волонтерства міста Львів» можна буде переглянути впродовж тижня на площі перед ратушею.

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Фото: ЛМР

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