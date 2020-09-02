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Клітки з великою кількістю котів у гаражі: поліція з'ясовує усі обставини і причетних

Соломія Головіна

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Мешканка Стебника повідомила правоохоронцям про факт жорстокого поводження з тваринами: в одному з гаражів у клітках утримується велика кількість котів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних осіб.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 1 вересня жінка звернулася у Дрогобицький відділ поліції і повідомила про те, що в одному із гаражів на вулиці Сагайдачного у клітках утримується велика кількість котів. Вона просила вжити заходів стосовно причетних осіб.

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За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі до трьох років. Досудове розслідування триває.

SOS,SOS,SOS!!!!!Сьогодні у м.Стебник вул.Сагайдачного в гаражі виявлено такий ужас.Великі клітки заповнене…

Posted by Наталя Петрицин on Tuesday, September 1, 2020

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