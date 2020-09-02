Двоє школярів зі Львова перемогли на престижних міжнародних змаганнях винахідників

Двоє львівських учнів здобули перемогу на престижних Міжнародних змаганнях винахідників iCan 2020. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогорічна випускниця НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей» Анастасія Венчковська здобула головний приз змагання серед молодих науковців Best Young Invention Award та золоту медаль, а ще спецприз Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills. Учень СЗШ № 23 Максим Лань отримав срібну медаль.

Загалом Україну презентували 12 учнів, які здобули аж 30 нагород, а делегація Малої академії наук України за сукупним результатом отримала Best Delegation Award.

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