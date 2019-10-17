Майже половина українців підтримують перехід російськомовних шкіл на державну мову, – опитування

49% українців вважають, що запланований перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання – це правильне рішення. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Еспресо.

Згідно з опитуванням, 49% схвалюють перехід російськомовних шкіл на українську, 47% опитаних не підтримують, та близько 4% не змогли дати конкретної відповіді.

Дослідження проводилось 9-11 жовтня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера, похибка результатів не перевищує 3%. Під час опитування свою думку мали змогу висловити 1200 респондентів з усієї України. Проте, у вибірку не потрапили мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей та анексованого Криму.

Додамо, що у Львові працює чотири російськомовні школи: №6, №17, №45 та №52.

Раніше міністр освіти Ганна Новосад заявила, що російськомовні школи перейдуть на навчання українською з вересня 2020 року.