Біля церкви на Пасічній зведуть фонтан. Візуалізація

ЛКП «Зелений Львів» уклало договір на розробку проєктно-кошторисної документації для облаштування нового фонтана біля церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вулиці Пасічній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Договір уклали із ПП «Науково-виробнича фірма «Рутенія», яка раніше вже розробляла проєкт реконструкції площі Митної із сухим фонтаном. Розробити проєктно-кошторисну документацію тут мають намір орієнтовно до початку листопада.

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За словами директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка, співпраця між містом та парафією Благовіщення є зразковою, тож упродовж 2 останніх років вдалося досягти дуже хороших результатів в оновленні простору довкола церкви.

«Це, скажімо, реконструкція скверу біля церкви, де за рахунок міста було організовано лавки, смітники, освітлення та паркан. Також влітку вдалося освітити сам храм. Це особливе місце. А сам храм є прикладом соціального служіння та суспільної роботи. Тому така співпраця – це зразок співпраці міста й церкви: коли об’єднуються зусилля, завжди є результат», – повідомив Євген Бойко.

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Фото: ЛМР