137 подій та понад 300 учасників: BookForum оголосив програму першого онлайн-фестивалю

З 16 до 20 вересня BookForum у Львові проведе перший онлайн-фестиваль. Про це інформують організатори події.

Фокусна тема 27 BookForum — «Перепис населення: знати, хто ми є». Її кураторкою стала літературознавиця і критикиня Ганна Улюра. Цьогоріч програму фестивалю формує 31 тематичний кластер і спецпроєкт. До 137 онлайн-подій BookForum приєднались понад 300 учасників. Серед них — 23 іноземних автори з 5 континентів.

«Цьогоріч ми сформували програму за питаннями перепису населення. Кожна дискусія, читання, розмова, лекція — це відповідь на одне з 8 питань опитувальника. Усі спікери та спікерки у програмі — не випадкові. Вони готові чесно відповідати, а ми — слухати», — каже програмна директорка 27 BookForum Софія Челяк.

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Почесна гостя фестивалю — американська письменниця та музикантка Патті Сміт. Спеціальні гості — мексиканська письменниця Фернанда Мельчор, австралійська письменниця Гізер Морріс, британський письменник Пітер Померанцев.

Цьогоріч навколо BookForum об’єднались 6 літературних фестивалів, які проводитимуть події у межах спецпроєктів: Мистецький Арсенал, Мистецький фестиваль «Ї», Кримський інжир, Translatorium, Острів Європи та Meridian Czernowitz.

BookForum спільно з Respublica FEST трансформував і «Ніч поезії та музики non-stop». Тому 19 вересня ви можете зібрати друзів, під’єднати колонки й влаштувати домашню вечірку.

Усі події 27 BookForum — безкоштовні. Онлайн-трансляції пройдуть на сайті bookforum.ua.

З програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році скасували книжковий ярмарок «Форум видавців у Львові», який мав відбутися в онлайн-форматі.