В українській армії запровадили нові емблеми та знаки

У Збройних Силах України відбулись зміни у емблемах на комір та беретних знаках військовослужбовців. Про це 1 вересня повідомили у пресслужбі Міноборони.

Зміни стосуються емблем вищого офіцерського складу.

Зокрема, зубчатка, як емблема, що позначала приналежність до вищого офіцерського складу, зникла з генеральських погонів, втім вона не зникла з однострою. Вона повернулася на своє історичне місце, а саме на комір і має позначати належність до вищого офіцерського складу.

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«Використання в першій версії правил носіння військової форми одягу емблеми на комір за родом військ у поєднанні зі схрещеними булавами не відображало в повній мірі призначення до вищого офіцерського складу», – йдеться в повідомленні.

Також змінили емблему військ зв’язку, спеціалістів автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки. Центральний медальйон з зображенням літери «і» було замінено на стилізоване зображення електричної іскри.

Для Десантно-штурмових військ впроваджено емблему на комір, що в мініатюрі повторює зображення беретного знаку – окрилений парашут, на який накладено полум’яний меч.

Зазнали змін емблеми медичної служби та ветеринарної медицини, їх зовнішній вигляд ніс зображення «зірки життя», на яку накладено жезл Ескулапа, який обвиває змія. Для медичної служби знак виконувався в золоті, а для ветеринарної – в сріблі.

В якості нової емблеми частин радіо-електронної боротьби запропоновано контурний щит, на який скосом накладено стилізовану блискавку.

Окрім заміни існуючих емблем введенно ще чотири нові: для спеціальностей, які не отримали власних емблем в «Правилах носіння військової форми одягу» в 2017 році.

Вперше в історії українського війська введено окрему емблему для армійської авіації: у вигляді окриленого вістря списа.

Для морської піхоти запровадили емблему у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на стилізований якір.

Для Державної спеціальної служби транспорту України обрано «колесо Меркурія», накладене на понтонний якір, що має вказувати на можливість встановлення залізничних переправ через водні перешкоди.

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Фото: Міноборони