Сестри Музичук зберігають позиції у ТОП-10 найсильніших шахісток світу

Представниці Львівщини Марія і Анна Музичук зберігають позиції в рейтингу найсильніших шахістів і шахісток світу і входять до першої десятки. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Додамо, що Міжнародна федерація шахів (FIDE) опублікувала свіжий рейтинг найсильніших шахістів і шахісток світу станом на 1 вересня 2020 року.

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Так, Марія Музичук з коефіцієнтом 2544 посідає шосте місце, а її старша сестра Анна (2535) – на сьомому місці. Очолює жіночий рейтинг китаянка Хоу Іфань (2658). Ще одна львівська шахістка Наталія Букса (2410) займає 51-е місце у списку.

У світову сотню серед чоловіків входить двоє львів’ян: Юрій Криворучко (2682) – 51-й, Василь Іванчук (2678) – 59-й. А впевнено лідирує чемпіон світу, норвежець Магнус Карлсен (2863).

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