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На Сихові 15-річний хлопець підрізав ножем двоюрідного брата

Соломія Головіна

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На Сихові 15-річний хлопець під час конфлікту поранив ножем свого 18-річного двоюрідного брата. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про ножове поранення на проспекті Червоної Калини надійшла правоохоронцям 31 серпня близько 2:00 год.

Правоохоронці встановили, що 15-річний місцевий мешканець під час побутового конфлікту наніс своєму двоюрідному брату чисельні ножові поранення. Постраждалого 18-річного львів’янина госпіталізували.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.

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