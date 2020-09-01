Львівську поліцейську звинувачують у «зливі» інформації

29-річну слідчу одного із відділів поліції Львова звинувачують у зливі конфіденційної інформації. Їй загрожує до 5 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За версією слідства, капітан поліції незаконно збирала та передавала третім особам конфіденційну інформацію щодо телефонних дзвінків тих чи інших осіб.

Встановлено, що правоохоронниця отримувала доступ до інформації мобільного оператора на основі підроблених протоколів допиту. У ці протоколи жінка вносила номери телефонів, які її цікавили, а самі документи – передавала до суду, щоб отримати дозвіл на отримання конфіденційних даних, які потім передавала «замовникам».

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Викрили зловмисницю 28 травня цього року слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові та фахівці Управління СБУ у Львівській області, під процесуальним керівництвом Прокуратури Львівської області та повідомили про підозру.

Їй інкримінували ч.2 ст.182 (порушення недоторканості приватного життя) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України. Тепер вину фігурантки прокурори доводитимуть у Сихівському районному суді м.Львова. Їй загрожує до 5 років ув’язнення.

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