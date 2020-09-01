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Львівська філармонія запрошує на проєкт «Співанки»

Андрій Котенський

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Львівська національна філармонія запрошує львів’ян на проєкт «Співанки» – скарбницу народних пісень у сучасному звучанні. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Красива мелодика українських народних пісень у незвичних ритмічних та гармонічних звучаннях стилів фанк, афро, фюжн та ще багатьох інших очікує на гостей події «Співанки». Вона відбудеться 4 вересня о 19 год. на сцені Концертного залу Людкевича Львівської національної філармонії», – йдеться у повідомленні.

У концерті звучатимуть народні пісні, зібрані на теренах Закарпаття, та аранжовані відомим українських джазовим музикантом, композитором Ігорем Закусом.

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Народні композиції набудуть зовсім нового, сучасного втілення. Народна манера співу поєднається електронними та ударними інструментами, а автентичні мелодії звучатимуть у різних стилях та жанрах: фанк, афро, фюжн, есід, балада та ін. Пісні прозвучать у виконанні:

Іванки Червінської (вокал)

Родіона Іванова (клавішні)

Ігоря Закуса (бас-гітара)

Артура Фролова (барабани)

Допоможе розкрити неповторну красу і колорит українських пісень також звучання симфонічного оркестру. Тож до ансамблю виконавців ще долучиться камерний склад Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії.

Диригуватиме Володимир Сивохіп. Оркестрування здійснив Ігор Юзюк.

Квитки можна придбати у касі Львівської національної філармонії (Розклад роботи: пн.-нд. – 15-18 год.)

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