Львів’ян кличуть на виставу на даху Центру Довженка

У неділю, 6 вересня, львів’ян запрошують на виставу «Весілля» від театру «Слово і голос», що відбудеться на даху Центу Довженка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вистава «Весілля» відбудеться об 19 год. на даху Центру Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81. Тривалість вистави: 1 год 15 хв.

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«Весілля» – вистава, побудована на традиційних весільних піснях з цілої України. Це найдавніший живий ритуал Землі, який хранить в собі переміну, тайну переходу в іншу якість – переходу «через Черноє море» – і є знаком часу, в якому живемо. «Весілля» – це вічне цвітіння Землі. Власне про це і буде наша вистава», – зазначила автор проекту та режисер Наталія Половинка.

Художній керівник – лауреат Національної премії ім. Шевченка, заслужена артистка України – Наталія Половинка.

Художник світла – Богдан Дворник.

Актори: Наталія Половинка, Соломія Кирилова, Марія Кміть.

Зображення: ЛМР