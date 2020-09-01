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Дударик запрошує на безкоштовний концерт у Парку культури

Андрій Котенський

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Легендарна капела «Дударик» запрошує на безкоштовний концерт «Очі в очі» за участі друзів на якому виконають козацькі, стрілецькі, повстанські пісні ХХІ століття. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Участь у концерті також беруть: учасники курту «Плач Єремії» – Всеволод Дячишин (Бас), Андрій Войтюк (ударні), Юрко Дуда (клавішні).  Олег Ярема (акустична гітара), Віталій Боднар (електро-гітара), Володимир Заборовський (акордеон), Зеновій Карач і Назар Лозинський (вокал).

«Концерт відбудеться вже 5 вересня, у Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького, о 12:00. Вхід вільний», – повідомив директор, диригент та художній керівник Дударика Дмитро Кацал.

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Гостей свята просять зберігати дистанцію та дотримуватися чинних карантинних обмежень.

Концерт відбувається в рамках проекту Парку Культури «Прокидання з класикою». Ідея, концепція, постановка, аранжування – Дмитро Кацал.

Відвідувачі зможуть насолодитися такими легендарними піснями як: «Гей літа орел, літа сизий», «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Ой, на горі, на Маківці», «Човен хитається серед води», «Чуєш брате мій», «Ой, хмариться, туманиться», «Там під львівським замком», «Повіяв вітер степовий» та багато інших.

Виступ відбуватиметься при вході, неподалік центральної арки.

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