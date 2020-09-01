День знань у Академії сухопутних військ: один з найбільших наборів за всю історію – 870 курсантів

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Львові 1 вересня відбулася урочиста церемонія з нагоди Дня знань та початку нового навчального року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Як зазначив начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук, цьогорічний набір до вишу – один з найбільших за всю її історію і склав понад 850 осіб.

«Найбільший конкурс, як не дивно, був на факультет бойового застосування військ і складав 3-4 особи на одне місце. Загалом, конкурс був дуже великим. Це дуже приємно і це дало нам змогу відібрати найкращих!», – Павло Ткачук.

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Ще один рекорд цієї вступної кампанії в Академії – велика кількість дівчат, яка була зарахована до видового навчального закладу. Більше сотні дівчат приступили до навчання в стінах Академії, а поступало їх понад 350.

Також Павло Ткачук додав, що майже 170 першокурсників Національної академії – учасники війни на сході країни, тож вже мають значний бойовий і військовий досвід.

Перш ніж почати урочистості, високоповажні гості поклали квіти до пам’ятного знаку Героям-випускникам Національної академії, які загинули, боронячи нашу Батьківщину від збройної агресії Російської Федерації.

Урочиста церемонія з нагоди початку Дня знань відбулись на стадіоні вишу, із дотриманням всіх вимог щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції: майбутні офіцери зайняли свої місця на стільцях із дотриманням дистанцій, а поважні гості – на трибунах стадіону.

«Шановні першокурсники, щиро вітаю Вас у стінах славетної Національної академії! Мені приємно, що ви зробили свідомий і шляхетний вибір, пройшли через випробування вступної кампанії, отримали перший досвід польового вишколу. Бажаю цікавого навчання, яке закладе фундамент вашого кар’єрного зростання та всього майбутнього офіцерського життя. Цього року перед нами постали складні завдання: в умовах карантину не допустити зниження якості навчання та виховання курсантів, досягти зростання навченості наших вихованців, і головне – наростити готовність майбутніх випускників-офіцерів до сумісності з арміями країн НАТО й провідних країн світу. Для виконання цих завдань у нас є все: досвідчені науково-педагогічні працівники, сформована академічна школа, турботливі та вимогливі командири, сучасна матеріально-технічна база і розвинена інфраструктура. А також славетні традиції. Сьогодні в нас вмотивовані та патріотично налаштовані курсанти, які, сподіваюсь, будуть навчатися тільки на «відмінно», – наголосив Павло Ткачук.

Привітав вихованців видового військового вишу та їхніх наставників з Днем знань і початком нового навчального року й Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський:

«Сьогодні вам випала честь навчатися у славетному навчальному закладі, який є носієм найкращих традицій і світового досвіду. З початком російської агресії проти України офіцери-випускники Академії серед перших вступили в бій з ворогом. Сьогодні вони складають основу офіцерського складу угруповання операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. На всіх посадах вони показують такі характерні риси, як мужність, героїзм, доблесть та честь і вірність Військовій присязі. Тож, ви – майбутня еліта Збройних Сил. Я вітаю вас зі святом і бажаю тільки успіхів у навчанні та міцного здоров’я!».

Додамо, що вже з першого дня курсанти приступили до навчання. Для першокурсників перша лекція була присвячена обраному військовому фаху та протидії COVID-19.

Фото: Академія сухопутних військ