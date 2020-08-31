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Штормове попередження: у останній день літа на Львівщині пройдуть грози з градом

Соломія Головіна

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На Львівщині 31 серпня оголошено штормове попередження. Синоптики обіцяють грози з шквалами і градом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області та по місту Львову 31 серпня місцями пориви вітру (південно-західний з переходом на північно-західний) 15 – 20 м/с, вдень подекуди грози, під час грози шквали 15 – 20 м/с, град.

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