Разумков повідомив, скільки людей у Раді захворіли на COVID-19

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус у парламенті захворіли 23 нардепи і 7 працівників апарату Верховної Ради. Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради 31 серпня, передає УП.

«Ситуація не проста. Я підтримав би позицію щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров’я щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, щодо прогнозів і підготовки закладів медичної сфери і освіти. Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні (31 серпня, – ред.) ми маємо 23 колег, які захворіли, або зараз хворіють. І 7 випадків в апараті Верховної Ради», – сказав Разумков.

Разумков звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту. Від додав, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів.

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Крім того, глава ВР нагадав, що проєкт бюджету країни на 2021 рік мають подати до Ради не пізніше 15 вересня.