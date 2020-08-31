Мистецькі школи Львова готують до відкриття

Впродовж тижня, з 25 по 31 серпня, у Львові тривала перевірка мистецьких шкіл на готовність приймати учнів на навчання з 1 вересня. Відтак всі приміщення ретельно підготовленні до нового навчального року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

При вході в кожну мистецьку школу є людина, яка вимірює температуру. Також при вході є стаціонарні антисептики, наявні маски та рукавиці на випадок, якщо хтось з учнів чи викладацького персоналу забуде свою. У великих теоретичних класах, малих та великих залах також є антисептики, у вбиральнях є паперові рушники, рідке мило та антисептики.

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Додамо, що мистецькі школи підлаштовуватимуться під графік школярів. Відповідно до розкладу занять загальноосвітніх шкіл міста Львова, керівники мистецьких шкіл розроблять графік відвідування для учнів.

Фото: ЛМР