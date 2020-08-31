ОСТАННІ НОВИНИ

Мистецькі школи Львова готують до відкриття

Вероніка Рой

|

Впродовж тижня, з 25 по 31 серпня, у Львові тривала перевірка мистецьких шкіл на готовність приймати учнів на навчання з 1 вересня. Відтак всі приміщення ретельно підготовленні до нового навчального року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

При вході в кожну мистецьку школу є людина, яка вимірює температуру. Також при вході є стаціонарні антисептики, наявні маски та рукавиці на випадок, якщо хтось з учнів чи викладацького персоналу забуде свою. У великих теоретичних класах, малих та великих залах також є антисептики, у вбиральнях є паперові рушники, рідке мило та антисептики.

Реклама партнерів

Додамо, що мистецькі школи підлаштовуватимуться під графік школярів. Відповідно до розкладу занять загальноосвітніх шкіл міста Львова, керівники мистецьких шкіл розроблять графік відвідування для учнів.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...