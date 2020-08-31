Маленьких львів'ян запрошують обирати гуртки

У неділю, 6 вересня, у Львові вже втретє проведуть щорічний масштабний захід «Територія дитячого дозвілля», де батьки разом з дітьми зможуть обрати безкоштовний гурток, який відвідуватиме малеча. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Уже стало доброю традицією, що на початку нового навчального року ми запрошуємо львів’ян на «Територію дитячого дозвілля», де можна ознайомитись із великим спектром можливостей для розвитку дитини та діяльністю безкоштовних гуртків та секцій Львова. На території будуть цікаві атракції і для найменших діток, і для дорослих», – розповідає координаторка Дитячих клубів Львова Діана Наорлевич.

Майданчики «Території дитячого дозвілля» можна буде знайти в усіх районах міста, а центральна локація заходу – площа перед університетом ім. Івана Франка.

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Адреси локацій Території дитячого дозвілля у районах Львова:

вул. Кубанська, 12

Парк культури

вул. Чернівецька, 4

вул. Антоновича, 47

вул. Чукаріна, 9

м. Винники, Парк Незалежності, вул. Галицька

вул. Хуторівка, 28а

вул. Замарстинівська, 134а

вул. Вахнянина, 29

На майданчиках представлять такі атракції: творчі майстерні, пісочну анімацію, трасове автомоделювання, міні-лабораторію з експериментами, стріт-арт, рухливі та спортивні ігри, цікавинки для найменших, авторську фотозону з професійним фотографом, а також «Острів чистоти», де відкриють всі таємниці правил особистої гігієни.

«Ми розуміємо, що сьогодні безпека всіх учасників заходу – найважливіша. Тому цьогоріч надали особливу увагу цьому питанню. Новація території – Острів чистоти, де в ігровій формі діткам розповідатимуть про такі важливі сьогодні правила гігієни. Цікаво, що розповідь буде і українською, і англійською мовою. Крім того, ми дотримуватимемося всіх карантинних вимог: облаштуємо окремі входи та виходи, проводитимемо температурний скринінг відвідувачів, а педагоги слідкуватимуть за дотриманням фізичної дистанції», – додає Діана Наорлевич.

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