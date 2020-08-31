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Четверо лікарів із Борислава підуть під суд через незаконну видачу лікарняних

Соломія Головіна

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До суду скерували справу щодо чотирьох лікарів Центральної  міської лікарні Борислава, які впродовж 2017 – 2019 років неправомірно видавали листки непрацездатності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

За версією слідства, завідувач інфекційного та  завідувач неврологічного відділень, а також хірург та терапевт поліклінічного відділення безпідставно видавали бориславцю «лікарняні».

На момент видачі листків непрацездатності чоловік перебував за кордоном, що підтверджено витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України».

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Так, дії лікарів кваліфіковано як кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 366 ККУ (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури скерували до суду. У разі доведення вини медикам загрожує до 3 років обмеження волі.

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