Ірина Зворська: «Сімейний лікар повинен лікувати, а не бути психологом і довідковим бюро»

Сімейна лікарка Ірина Зворська про те, як у Львові змінився режим роботи під час COVID-19:

«Зараз, у час коронавірусу, посадовці активно нарікають на роботу сімейних лікарів, кажуть, що ми не консультуємо пацієнтів, а просто скеровуємо їх на «швидку». Хочу відповісти як лікар, телефон якого не замовкає ні зранку, ні ввечері, ні в будні, ні у вихідні і навіть іноді вночі.

Насправді мало хто розуміє, який режим роботи є зараз у сімейного лікаря. Усіх вовків зігнали на сімейних лікарів, бо їм підняли зарплату, а це означає, що вони мають робити абсолютно все: і лікувати, і консультувати, і вести купу документації, і надавати психологічну підтримку пацієнтам, і ще й заодно бути реєстратурою чи якоюсь довідковою.

Як виглядає зараз прийом? Приходять люди, які записались, паралельно вриваються ті, кому терміново щось треба, дзвонить телефон у кабінеті та ще й мій мобільний телефон. Чи можливо щось зробити нормально у такому хаосі? Звісно, ні.

У нас немає поваги до лікаря. Так склалося, що пацієнти керують лікарями. Вони думають, що зв’язок із лікарем має бути 24 години на добу. Це ненормально, коли у сімейного лікаря безперестанку дзвонить телефон, бо людина не може додзвонитися в реєстратуру чи хоче просто поговорити. Все це відбирає час, який би ти міг присвятити тому пацієнту, що справді потребує твоєї допомоги як лікаря.

У мене неодноразово були випадки, коли люди дзвонили серед ночі. Або коли ти фізично не маєш можливості підняти слухавку, бо маєш на прийомі пацієнта чи після роботи вирішуєш власні справи, то потім ще й вислуховуєш претензії. Бо ти зобов’язаний бути завжди на зв’язку. Звісно, бувають екстрені випадки. Свою роботу я завжди виконую на совість і ніколи не відмовлю людині у допомозі. Але всьому має бути межа. Лікар повинен лікувати, а не бути психологом чи довідковим бюро на вимогу пацієнта. Я вже мовчу про те, що такий темп виснажує і лікар, як і будь-яка інша людина, теж потребує відпочинку».