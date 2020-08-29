У Жидачеві п’яний підліток на скутері збив пішохода

У ніч на суботу, 29 серпня, у Жидачеві 17-річний нетверезий підліток на скутері збив свого однолітка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась орієнтовно о 00:30 год. на вул. Січових Стрільців у Жидачеві.

17-річний місцевий мешканець, їдучи п’яним за кермом скутера «Ямаха Джок» збив пішохода, який стояв на узбіччі. Постраждалий, 17-річний житель Гніздичева Жидачівського району, отримав забій грудної клітки.

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Сам неповнолітній водій скутера тримав травму носа. Після надання медичної допомоги обох підлітків відпустили додому.

Наразі всі деталі ДТП встановлюються.

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