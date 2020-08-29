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Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп: водій автівки в’їхав у мотоцикл і втік

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 28 серпня, на трасі Київ – Чоп у смт Новий Яричів Кам’янка-Бузького району сталась аварія, у якій загинула 45-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Попередньо встановлено, що аварія сталась за участю мотоцикла Herley-Devidson та невстановленого автомобіля. Мотоцикліст, 46-річний мешканець Вінниці, здійснив маневр обгону. У цей момент автомобіль, що рухався паралельно, виїхав на зустрічну смугу і врізався в мотоцикл.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Від отриманих травм 45-річна пасажирка мотоцикла померла на місці. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували у львівську лікарню швидкої допомоги.

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Наразі правоохоронці розшукують автомобіль, що залишив місце ДТП. Також встановлюються всі деталі.

Як уточнили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, водієм-втікачем виявився 46-річний мешканець Кам’янка-Бузького району, який керував автомобілем «Форд».  Його вже затримали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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