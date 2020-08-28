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У Львові через загорання їжі ледь не згоріла квартира: є постраждалі

Вероніка Рой

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У четвер, 27 серпня, у Львові через загорання їжі, яке ледь не призвело до пожежі у квартири, постраждали двоє людей. Чоловік та жінка отруїлися продуктами горіння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Підгоряння їжі на плиті в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Академіка. Лазаренка, 5 сталося близько 22:58. На момент прибуття рятувальників з квартири вже пробивався дим.

Сусіди повідомили, що в квартирі можуть знаходитись люди. Вогнеборці потрапили в квартиру, де в одній з кімнат виявили непритомного чоловіка, якого вивели на свіже повітря та передали медикам. Також в помешканні знаходилась жінка, яку на ношах винесли на свіже повітря. Також рятувальники евакуювали 15 людей з будинку.

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У результаті підгоряння їжі надихались продуктами горіння 49-річна власниця квартири та 57-річний чоловік. Їх в стані середнього ступеню важкості госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.

На місці події працювало 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

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