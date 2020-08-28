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На Донбасі хлопчик грався на подвір'ї та підірвався на гранаті

Ольга Денисяка

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На Донбасі у місті Кипучому 7 серпня 7-річний хлопчик підірвався на гранаті, коли грався на подвір’ї. Дитину доправили до лікарні із важкими вибуховими ранами правої ноги. Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ в Україні станом на 27 серпня, передає Львівський портал.

 

Про поранення 14 серпня повідомили медики з лікарні у непідконтрольному Перевальську.

24 серпня спостерігачі поспілкувалися з людьми, які представилися бабусею та дідусем хлопчика. Вони розповіли, що ввечері 7 серпня двоє їхніх онуків гралися на подвір’ї будинку їхньої доньки. Так, під час гри хлопчик підібрав предмет, що вибухнув. 

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Сусід розповів, що бачив пораненого хлопчика, який лежав на землі. Він також зазначив, що у нього з ноги йшла сильна кровотеча. 

Того ж дня в Кипучому спостерігачі бачили сліди крові посеред подвір’я біля зазначеного будинку. 

Загалом в ОБСЄ за весь час всеосяжного перемир’я нарахували 723 порушення всеосяжного перемир’я. Зокрема сталося 110 вибухів, два невизначені боєприпаси, 9 освітлювальних ракет та 602 черги та постріли. 

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