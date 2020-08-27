У Жидачівському районі чоловік загинув під час пожежі у власному будинку

Зранку 26 серпня у Жидачівському районі Львівщини загорівся житловий будинок. Під час пожежі загинув 82-річний власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Пожежа сталась 26 серпня о 06:55 год. у селі Журавно Жидачівського району, у приватному цегляному будинку розміром понад 100 кв м.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 82-річного власника будинку.

Реклама партнерів

Пожежу ліквідували о 08:00 год. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 100 кв м. три метало-пластикових і шість дерев’яних вікон, пошкодив стіну на площі 60 кв.м.

Обставини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook