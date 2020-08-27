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У центрі Львова насмерть розбився робітник

Ольга Денисяка

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У Львові на площі Галицькій під час реставрації балкону в будинку №7 з риштування впав робітник. 59-річний чоловік загинув на місці. Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає Львівський портал 

 

У повідомленні йдеться, що під час виконання реставраційних робіт на об’єкті площа Галицька, 7 з риштування впав робітник. Від отриманих травм 59-річний чоловік помер.

«Сьогодні, під час виконання реставраційних робіт на площі Галицькійі, 7 з риштування впав робітник. На жаль, травми, яких зазнав робітник «Львівреставрація», не сумісні з життям. Робітнику було 59 років. Деталі трагічного випадку з’ясовуємо», — повідомив Андрій Москаленко. 

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За його словами, в будинку на пл. Галицька, 7 відбувається реставрація еркеру та балкону на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР. Роботи виконує ТЗДВ «Львів-реставрація». 

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