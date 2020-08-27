У Стрию поліцейські під час переслідування порушника потрапили в ДТП

У четвер, 27 серпня, у місті Стрий поліцейські, котрі переслідували порушника, потрапили в ДТП. Зокрема, під час переслідування авто поліції зіткнулося з легковиком, який від удару влетів у кіоск. У результаті ДТП травмований працівник поліції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Як повідомляється, поліцейські переслідували автомобіль «Тойота», водій якого грубо порушив Правила дорожнього руху. Порушник не зупинився на вимогу поліцейських, а продовжив рух. Близько 16.20, коли поліцейські переслідували порушника, на перехресті вулиць Шашкевича та Заньковецької сталося зіткнення службового автомобіля «Рено» з легковиком «Мерседес». Останнє авто від удару відкинуло на узбіччя, де він вдарився у недіючий продуктовий кіоск.

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У результаті ДТП один із правоохоронців, 21-річний сержант поліції, отримав тілесні ушкодження та госпіталізований у лікарню. Водій «Мерседесу» та його пасажирка за медичною допомогою не зверталися.

Невдовзі правоохоронці затримали водія «Тойоти». Ним виявився 29-річний мешканець Стрийського району, який перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації подій. Також призначено службове розслідування.

Фото: Ігоря Зінкевича