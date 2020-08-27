ОСТАННІ НОВИНИ

У Стрию поліцейські під час переслідування порушника потрапили в ДТП

Вероніка Рой

|

У четвер, 27 серпня, у місті Стрий поліцейські, котрі переслідували порушника, потрапили в ДТП. Зокрема, під час переслідування авто поліції зіткнулося з легковиком, який від удару влетів у кіоск. У результаті ДТП  травмований працівник поліції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Як повідомляється, поліцейські переслідували автомобіль «Тойота», водій якого грубо порушив Правила дорожнього руху. Порушник не зупинився на вимогу поліцейських, а продовжив рух. Близько 16.20, коли поліцейські переслідували порушника, на перехресті вулиць Шашкевича та Заньковецької сталося зіткнення службового автомобіля «Рено» з легковиком «Мерседес». Останнє авто від удару відкинуло на узбіччя, де він вдарився у недіючий продуктовий кіоск.

Реклама партнерів

У результаті ДТП один із правоохоронців, 21-річний сержант поліції, отримав тілесні ушкодження та госпіталізований у лікарню. Водій «Мерседесу» та його пасажирка за медичною допомогою не зверталися.

Невдовзі правоохоронці затримали водія «Тойоти». Ним виявився 29-річний мешканець Стрийського району, який перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації подій. Також призначено службове розслідування.

Фото: Ігоря Зінкевича

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...