Саакашвілі заявив про своє «повернення у Грузію». На батьківщині кажуть, що його чекає тюрма

Експрезидент Грузії та чинний голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіл Саакашвілі опублікував відеозвернення у якому вибачився перед грузинами і заявив, що «повертається у Грузію», де у жовтні мають відбутися парламентські вибори. У Мін’юсті Грузії вже заявили, що на експрезидента на Батьківщині «чекає тюрма». Про це повідомляє Громадське.

Відеозвернення грузинською мовою він опублікував у себе у Фейсбуці, а підписав його українською.

Саакашвілі дякує Україні, яка «прийняла його таким, який є, без жодних умов та вимог». Він каже, що тепер знає, як краще служити своїй країні. Зізнався, що поки був президентом Грузії, допускався помилок і вибачився у грузинів за них.

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«Але, Бог свідок, я хотів якнайкращого для свого народу … І все ж, з висоти цих років, через допущені помилки, через те, що нічого не зміг довести до кінця, хочу вибачитися перед вами усіма», – написав Саакашвілі.

Він додав, що коли зараз чує про події у Грузії, то знає, що грузини можуть жити краще.

«Я повертаюся!», – підсумував експрезидент.

У іншому пості він уточнив, що активно включився в грузинську виборчу кампанію. У жовтні в країні заплавові парламентські вибори. Водночас він продовжує виконувати обов’язки голови Виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні.

Зазначимо, Саакашвілі не уточнив, чи йдеться про його фізичне повернення у Грузію, чи лише про повернення у грузинську політику.

Ми звернулися за коментарем до прессекретарки Саакашвілі, але поки відповіді не отримали.

Своєю чергою міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що як тільки Саакашвілі повернеться, на нього чекатиме в’язниця, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми, звісно, будемо раді, якщо Міхеіл Саакашвілі знайде у собі сили і приїде в Грузію. Його чекає процедура затримання на кордоні і грузинська тюрма».

Зазначимо, президент Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України. Виконавчий комітет реформ – це допоміжний орган при президентові України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

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